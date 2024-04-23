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Регион
23 апреля, 14:41

Президент Ирана Раиси предрёк крах "израильского режима" в случае повторных атак

Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Если Израиль ещё раз атакует Иран, то существование "израильского режима" попадёт под сомнение. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси в ходе визита в Пакистан.

"Если [Израиль] допустит ошибку и нападёт на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия. И неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима", — передаёт слова Раиси его пресс-служба.

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Напомним, недавно, в ночь на 19 апреля, Израиль ударил по Ирану. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявили о трёх сбитых беспилотниках. В западных СМИ пишут, что Тель-Авив заранее предупредил об атаке США. В МАГАТЭ уточнили, что ядерные объекты республики в результате израильского удара не пострадали.

Александра Мышляева
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