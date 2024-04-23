Президент Ирана Раиси предрёк крах "израильского режима" в случае повторных атак

Если Израиль ещё раз атакует Иран, то существование "израильского режима" попадёт под сомнение. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси в ходе визита в Пакистан.

"Если [Израиль] допустит ошибку и нападёт на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия. И неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима", — передаёт слова Раиси его пресс-служба.