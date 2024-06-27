Израиль может через США передать Киеву восемь старых комплексов Patriot

Если сделка будет согласована, системы Patriot сначала будут транспортированы из Израиля в США, а затем передислоцированы Киеву. В апреле в Тель-Авиве заявили о желании прекратить эксплуатацию восьми старых систем Patriot, которым более 30 лет, и заменить их на более совершенные системы. Однако пока такое решение не принято из-за опасений конфликта с ливанской группировкой "Хезболла". Украина сейчас располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot. Одна пришла из США, одну в складчину прислали Германия и Нидерланды.