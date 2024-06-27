Израиль может через США передать Киеву восемь старых комплексов Patriot
FT: США и Израиль обсуждают возможность послать Украине восемь ЗРК Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Wikipedia / Mark Holloway
Министры из США, Израиля и Украины, в также лица, занимающие высокие посты, раздумывают над тем, чтобы передать Киеву ЗРК Patriot, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
"США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot", — утверждается в статье.
Если сделка будет согласована, системы Patriot сначала будут транспортированы из Израиля в США, а затем передислоцированы Киеву. В апреле в Тель-Авиве заявили о желании прекратить эксплуатацию восьми старых систем Patriot, которым более 30 лет, и заменить их на более совершенные системы. Однако пока такое решение не принято из-за опасений конфликта с ливанской группировкой "Хезболла". Украина сейчас располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot. Одна пришла из США, одну в складчину прислали Германия и Нидерланды.
По информации издания, в переговорах участвовали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты будут поставлять Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в приоритетном порядке.