"Трудное решение": США поставили в приоритет поставки систем ПВО Киеву
Кирби: США поставят Киеву системы ПВО Patriot и NASAMS в приоритетном порядке
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Соединённые Штаты будут поставлять Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в приоритетном порядке. Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что Украина сильно нуждается в средствах ПВО, и назвал решение администрации "трудным, но необходимым".
"Власти США приняли трудное, но необходимое решение — изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину", — сказал он журналистам.
По словам Кирби, первые партии новых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят на территорию Незалежной в течение ближайших недель. Пока не известно, как долго Киев будет пользоваться таким приоритетом.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном. В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.