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20 июня, 17:36
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"Трудное решение": США поставили в приоритет поставки систем ПВО Киеву

Кирби: США поставят Киеву системы ПВО Patriot и NASAMS в приоритетном порядке

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Соединённые Штаты будут поставлять Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в приоритетном порядке. Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что Украина сильно нуждается в средствах ПВО, и назвал решение администрации "трудным, но необходимым".

"Власти США приняли трудное, но необходимое решение — изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину", — сказал он журналистам.

По словам Кирби, первые партии новых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят на территорию Незалежной в течение ближайших недель. Пока не известно, как долго Киев будет пользоваться таким приоритетом.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном. В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

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Наталья Исакова
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