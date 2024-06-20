"Трудное решение": США поставили в приоритет поставки систем ПВО Киеву

Соединённые Штаты будут поставлять Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS в приоритетном порядке. Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что Украина сильно нуждается в средствах ПВО, и назвал решение администрации "трудным, но необходимым".

"Власти США приняли трудное, но необходимое решение — изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину", — сказал он журналистам.

По словам Кирби, первые партии новых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят на территорию Незалежной в течение ближайших недель. Пока не известно, как долго Киев будет пользоваться таким приоритетом.