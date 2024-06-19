Советник Байдена рассказал о размещении истребителей F-16 на Украине

В планах США присутствует размещение истребителей F-16 на Украине. Об этом рассказал советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS.

"План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент [США Джо Байден] и Зеленский, этот момент подтверждается", — заявил Салливан.