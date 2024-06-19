Советник Байдена рассказал о размещении истребителей F-16 на Украине
Советник Байдена Салливан: На Украине будут размещены истребители F-16
В планах США присутствует размещение истребителей F-16 на Украине. Об этом рассказал советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS.
"План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент [США Джо Байден] и Зеленский, этот момент подтверждается", — заявил Салливан.
Напомним, что ряд стран согласился передать Киеву истребители F-16. За первый сбитый самолёт бойцам Российской армии пообещали 15 миллионов рублей. Командующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что Киев не намерен хранить все обещанные истребители на территории своей страны, так как боится, что ВС РФ сможет разбомбить их разом. В связи с этим в Госдуме отметили, что все иностранные авиабазы, на которых будут размещаться эти самолёты, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Такая реакция связана с тем, что данные истребители могут нести на борту тактическое оружие массового поражения.
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