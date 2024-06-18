"Вопрос политики": В Киеве обвинили США в затягивании обучения украинцев пилотированию F-16
Times: США намеренно затягивают обучение лётчиков ВСУ пилотированию F-16
Соединённые Штаты специально затягивают обучение украинских лётчиков управлению самолётами F-16. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на депутата и главу спецкомиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия Александру Устинову.
"Это сугубо вопрос политики. <...> Всё, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода. Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", — заявила украинский парламентарий, отметив, что США ищут отговорки.
По словам Устиновой, задержка с обучением означает, что к концу этого года будут готовы всего 20 пилотов ВСУ. Как она уточнила, в настоящее время лишь восемь украинских лётчиков проходят подготовку в Аризоне и 12 — в Дании.
Ранее командующий ВВС Украины Голубцов заявил, что американские F-16 будут иногда размещаться на территории других государств, чтобы ВС РФ не смогли их уничтожить на украинских аэродромах. В связи с этим в Госдуме отметили, что все иностранные авиабазы, на которых будут размещаться эти самолёты, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Такая реакция связана с тем, что эти истребители могут нести на борту тактическое оружие массового поражения.