"Вопрос политики": В Киеве обвинили США в затягивании обучения украинцев пилотированию F-16

Соединённые Штаты специально затягивают обучение украинских лётчиков управлению самолётами F-16. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на депутата и главу спецкомиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия Александру Устинову.

"Это сугубо вопрос политики. <...> Всё, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода. Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", — заявила украинский парламентарий, отметив, что США ищут отговорки.