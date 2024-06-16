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16 июня, 14:13

Ещё одна партия F-16: Зеленский обрадовался новому подарку от друзей из Дании

Зеленский: Украина в скором времени ожидает из Дании партию истребителей F-16

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский

Украина ждёт, что в скором времени Дания начнёт поставлять для ВСУ F-16. Об этом заявил в своём телеграм-канале Владимир Зеленский после встречи с датским премьером Метте Фредериксен.

"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолётов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время", — поделился украинский политик.

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Ранее командующий ВВС Украины Голубцов заявил, что американские F-16 будут иногда размещаться на территории других государств, чтобы ВС РФ не смогли их уничтожить на украинских аэродромах. В связи с этим в Госдуме отметили, что все иностранные авиабазы, на которых будут размещаться эти самолёты, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Такая реакция связана с тем, что эти истребители могут нести на борту тактическое оружие массового поражения.

Владимир Озеров
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