Ещё одна партия F-16: Зеленский обрадовался новому подарку от друзей из Дании
Зеленский: Украина в скором времени ожидает из Дании партию истребителей F-16
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский
Украина ждёт, что в скором времени Дания начнёт поставлять для ВСУ F-16. Об этом заявил в своём телеграм-канале Владимир Зеленский после встречи с датским премьером Метте Фредериксен.
"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолётов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время", — поделился украинский политик.
Ранее командующий ВВС Украины Голубцов заявил, что американские F-16 будут иногда размещаться на территории других государств, чтобы ВС РФ не смогли их уничтожить на украинских аэродромах. В связи с этим в Госдуме отметили, что все иностранные авиабазы, на которых будут размещаться эти самолёты, станут законной целью для России, если они пересекут нашу границу. Такая реакция связана с тем, что эти истребители могут нести на борту тактическое оружие массового поражения.