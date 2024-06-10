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Украина нашла способ не дать истребителям F-16 стать мишенями для Армии России

Командующий ВВС Украины Голубцов: Киев разместит несколько F-16 за границей

10 июня, 10:13
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Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина намерена держать истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, которого цитирует "Страна.ua".

"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — пояснил он.

По словам Голубцова, размещённые в других странах истребители станут резервными и будут использованы в случае необходимости и поломки действующих на Украине самолётов.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. Несколько государств поддержали инициативу: Франция, Британия, Финляндия согласны наделить Киев "правом" бомбить Россию. Также глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен рассказал о решении властей позволить киевскому режиму использовать поставленные истребители F-16 для ударов по российским территориям. Он назвал это "самообороной" Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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