Украина нашла способ не дать истребителям F-16 стать мишенями для Армии России
Командующий ВВС Украины Голубцов: Киев разместит несколько F-16 за границей
Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украина намерена держать истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, которого цитирует "Страна.ua".
"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — пояснил он.
По словам Голубцова, размещённые в других странах истребители станут резервными и будут использованы в случае необходимости и поломки действующих на Украине самолётов.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. Несколько государств поддержали инициативу: Франция, Британия, Финляндия согласны наделить Киев "правом" бомбить Россию. Также глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен рассказал о решении властей позволить киевскому режиму использовать поставленные истребители F-16 для ударов по российским территориям. Он назвал это "самообороной" Украины.