Украина нашла способ не дать истребителям F-16 стать мишенями для Армии России

Украина намерена держать истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, которого цитирует "Страна.ua".

"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определённое количество самолётов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — пояснил он.