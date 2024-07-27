Израиль заявил о гибели 10 детей при ударе "Хезболлы" по посёлку на Голанах

Десять детей погибли в результате обстрела друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах в результате удара ливанской группировки "Хезболла". Соответствующее заявление в субботу вечером сделала пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Террористическая организация "Хезболла" стоит за запуском ракет по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе, который привёл к многочисленным жертвам среди гражданского населения", — гласит публикация.

По информации израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом", жертвами удара стали десять человек, все погибшие — дети. Ранено 29 человек, шесть из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман пообещал не оставлять произошедшее без ответа.

Последствия удара по Мадждаль-Шамсу. Обложка © Telegram / Magen David Adom

"Это серьёзная эскалация, агрессия террористической организации "Хезболла", и ответ Израиля будет очень жёстким. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе", — пригрозил Ливану политик.