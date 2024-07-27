Израиль заявил о гибели 10 детей при ударе "Хезболлы" по посёлку на Голанах
Скорая на месте удара по Мадждаль-Шамсу. Обложка © Telegram / Magen David Adom
Десять детей погибли в результате обстрела друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах в результате удара ливанской группировки "Хезболла". Соответствующее заявление в субботу вечером сделала пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Террористическая организация "Хезболла" стоит за запуском ракет по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе, который привёл к многочисленным жертвам среди гражданского населения", — гласит публикация.
По информации израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом", жертвами удара стали десять человек, все погибшие — дети. Ранено 29 человек, шесть из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман пообещал не оставлять произошедшее без ответа.
Последствия удара по Мадждаль-Шамсу. Обложка © Telegram / Magen David Adom
"Это серьёзная эскалация, агрессия террористической организации "Хезболла", и ответ Израиля будет очень жёстким. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе", — пригрозил Ливану политик.
В свою очередь, "Хезболла" категорически отвергает утверждения вражеских СМИ и политиков о нападении на Мадждаль-Шамс. Там подчеркнули, что ливанское сопротивление не имеет никакого отношения к атаке.
Израиль и "Хезболла" обмениваются ударами с октября прошлого года. Ливанцы обстреливают еврейское государство из реактивных систем залпового огня, ЦАХАЛ же в ответ задействует авиацию и даже средневековые катапульты. А недавно Иерусалим объявил о подготовке планов наступления на соседнее государство.