Израиль нанёс удары по 10 "террористическим объектам" "Хезболлы" в Ливане

Удары по "террористическим", как их назвали в Тель-Авиве, целям наносились в семи различных районах. В пресс-службе добавили, что в течение ночи были уничтожены ещё несколько объектов шиитского движения в результате ударов с земли и воздуха. Среди них военные сооружения, оружейный склад, ракетная установка и "объекты террористической инфраструктуры. Также утверждается, что в районе деревни Байт-Лиф на юге Ливана "был ликвидирован террорист "Хезболлы".