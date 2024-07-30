Израиль нанёс удары по 10 "террористическим объектам" "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия атаковала десять объектов ливанского движения "Хезболла" на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Удары по "террористическим", как их назвали в Тель-Авиве, целям наносились в семи различных районах. В пресс-службе добавили, что в течение ночи были уничтожены ещё несколько объектов шиитского движения в результате ударов с земли и воздуха. Среди них военные сооружения, оружейный склад, ракетная установка и "объекты террористической инфраструктуры. Также утверждается, что в районе деревни Байт-Лиф на юге Ливана "был ликвидирован террорист "Хезболлы".
Ранее СМИ сообщили, что Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов в Ливане. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в атаке на Голанские высоты 27 июля. По утверждению ЦАХАЛ, ракета упала на футбольное поле, где в тот момент находились дети. Погибло 12 несовершеннолетних. В Ливане же заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.
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