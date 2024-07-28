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27 июля, 23:45

"Хезболла" заявила силам ООН, что на Голанах упала израильская противоракета

Футбольная площадка после падения ракеты в посёлке Мадждаль Шамс. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Футбольная площадка после падения ракеты в посёлке Мадждаль Шамс. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Шиитское движение "Хезболла", которое Израиль обвинил в ударе по посёлку Мадждаль-Шамс на контролируемых Тель-Авивом Голанских высотах, заявило, что в случившемся виновата ракета израильской ПВО.

Об этом руководство группировки уведомило командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает телеканал Al Jazeera.

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Ранее в Армии обороны Израиля уточнили, что удар производился иранской ракетой Falaq-1 из арсенала "Хезболлы". Она попала в футбольное поле, где в этот момент были дети и подростки. Погибло 12 человек.

Артур Лапсаков
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