Советник Хаменеи пригрозил Израилю решительным ответом в случае атаки на Ливан
Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази пригрозил Израилю "жёсткой реакцией" в случае атаки на Ливан. Об этом пишет IRNA.
"Израиль должен знать, что если пойдёт на этот риск, то столкнётся с жёсткой реакцией", — сказал он.
По словам Харази, лучшим решением для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху станет положить конец "жестокой войне" в секторе Газа. Чиновник отметил, что продолжение боевых действий не принесёт ничего, кроме жертв и разрушений.
Напомним, 27 июля произошёл обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета упала на футбольное поле, погибло 12 детей. Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за удар на "Хезболлу", однако в движении указали на израильскую противоракету. На этом фоне стали появляться заявления о скором начале войны Тель-Авива и Бейрута, а ЦАХАЛ обстреляла 15 населённых пунктов Ливана.
Shutterstock / FOTODOM / saeediex