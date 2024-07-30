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30 июля, 06:47

Советник Хаменеи пригрозил Израилю решительным ответом в случае атаки на Ливан

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази пригрозил Израилю "жёсткой реакцией" в случае атаки на Ливан. Об этом пишет IRNA.

"Израиль должен знать, что если пойдёт на этот риск, то столкнётся с жёсткой реакцией", — сказал он.

По словам Харази, лучшим решением для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху станет положить конец "жестокой войне" в секторе Газа. Чиновник отметил, что продолжение боевых действий не принесёт ничего, кроме жертв и разрушений.

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Напомним, 27 июля произошёл обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета упала на футбольное поле, погибло 12 детей. Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за удар на "Хезболлу", однако в движении указали на израильскую противоракету. На этом фоне стали появляться заявления о скором начале войны Тель-Авива и Бейрута, а ЦАХАЛ обстреляла 15 населённых пунктов Ливана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Матвей Константинов
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