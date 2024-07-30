Советник Хаменеи пригрозил Израилю решительным ответом в случае атаки на Ливан

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази пригрозил Израилю "жёсткой реакцией" в случае атаки на Ливан. Об этом пишет IRNA.

"Израиль должен знать, что если пойдёт на этот риск, то столкнётся с жёсткой реакцией", — сказал он.