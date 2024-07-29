В Белом доме назвали "Хезболлу" ответственной за удар по Голанам

"Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки. Это была их ракета, её запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению", — пояснила Уотсон, говоря о "Хезболле".