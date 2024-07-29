В Белом доме назвали "Хезболлу" ответственной за удар по Голанам
Шиитская группа "Хезболла" несёт ответственность за ракетный обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июня, заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эйдриенн Уотсон.
"Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки. Это была их ракета, её запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению", — пояснила Уотсон, говоря о "Хезболле".
Она напомнила, что ракетные атаки на Израиль со стороны шиитской группы начались 8 октября. При этом "Хезболла" выражала поддержку другой террористической группировке — ХАМАС.
Напомним, обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах произошёл 27 июня. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент находились дети. Погибло 12 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла". Там в ответ заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.
Telegram / Magen David Adom