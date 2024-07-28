Генштаб Израиля представил министру обороны варианты ответа на удар по Голанам

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви оценил подготовку страны в сфере безопасности и начал разрабатывать "оперативный план" после удара по посёлку друзов Мадждаль-Шамс на Голанах. Об этом сообщила представитель пресс-службы Анна Уколова.

"Халеви после удара [шиитского движения] "Хезболла" по израильскому городу, в результате которого погибло 12 детей в возрасте от 10 до 16 лет, провёл оценку и разработку оперативных планов", — сказала она в беседе с ТАСС.