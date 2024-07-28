Генштаб Израиля представил министру обороны варианты ответа на удар по Голанам
Глава Генштаба Израиля "разработал оперативные планы" после удара по Голанам
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви оценил подготовку страны в сфере безопасности и начал разрабатывать "оперативный план" после удара по посёлку друзов Мадждаль-Шамс на Голанах. Об этом сообщила представитель пресс-службы Анна Уколова.
"Халеви после удара [шиитского движения] "Хезболла" по израильскому городу, в результате которого погибло 12 детей в возрасте от 10 до 16 лет, провёл оценку и разработку оперативных планов", — сказала она в беседе с ТАСС.
Она отметила, что итоговый план вынесут на утверждение правительства. С ним ознакомился израильский министр обороны Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования ЦАХАЛ.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером стало известно об обстреле друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета упала на футбольное поле, погибло 12 детей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла". В движении заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.
Telegram / Magen David Adom