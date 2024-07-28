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28 июля, 04:09

Лавров высказался о смертельной атаке по Голанским высотам

Лавров — об ударе по Голанским высотам: РФ осуждает любые террористические атаки

Россия осуждает любые террористические атаки, предпринимаемые любой структурой. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал удар по футбольному полю в посёлке Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

"Мы осуждаем все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой. Так мы осудили в том числе и террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября прошлого года", — сказал Лавров в общении с журналистами по итогам визита в Малайзию.

При этом ответные действия Тель-Авива министр назвал неприемлемыми, так как они являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, представляя собой коллективное наказание, запрещённое международными конвенциями.

"Хезболла" заявила силам ООН, что на Голанах упала израильская противоракета
"Хезболла" заявила силам ООН, что на Голанах упала израильская противоракета

Напомним, об ударе по посёлку посёлку Мадждаль-Шамс стало известно вечером в субботу, 27 июля. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент были несовершеннолетние. Погибли 12 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитское движение "Хезболла", которую Тель-Авив обвиняет в случившемся, заплатит "беспрецедентно высокую цену".

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Telegram / МИД России

Артур Лапсаков
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