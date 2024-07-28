Лавров высказался о смертельной атаке по Голанским высотам
Лавров — об ударе по Голанским высотам: РФ осуждает любые террористические атаки
Россия осуждает любые террористические атаки, предпринимаемые любой структурой. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал удар по футбольному полю в посёлке Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.
"Мы осуждаем все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой. Так мы осудили в том числе и террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября прошлого года", — сказал Лавров в общении с журналистами по итогам визита в Малайзию.
При этом ответные действия Тель-Авива министр назвал неприемлемыми, так как они являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, представляя собой коллективное наказание, запрещённое международными конвенциями.
Напомним, об ударе по посёлку посёлку Мадждаль-Шамс стало известно вечером в субботу, 27 июля. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент были несовершеннолетние. Погибли 12 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитское движение "Хезболла", которую Тель-Авив обвиняет в случившемся, заплатит "беспрецедентно высокую цену".
Telegram / МИД России