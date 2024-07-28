Лавров высказался о смертельной атаке по Голанским высотам

Россия осуждает любые террористические атаки, предпринимаемые любой структурой. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал удар по футбольному полю в посёлке Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

"Мы осуждаем все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой. Так мы осудили в том числе и террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября прошлого года", — сказал Лавров в общении с журналистами по итогам визита в Малайзию.

При этом ответные действия Тель-Авива министр назвал неприемлемыми, так как они являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, представляя собой коллективное наказание, запрещённое международными конвенциями.