Израиль превратил в реальность угрозы по обстрелу Ливана
Al Manar: Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов в Ливане
Армия Израиля совершила обстрел 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана, пользуясь тяжёлой артиллерией. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в обстреле Голанских высот, передаёт ливанский телеканал "Аль-Манар".
В районе Баальбека на востоке Ливана был обстрелян город Тария, в округе Бинт-Джбейль на юге страны совершена бомбардировка населённых пунктов Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн, недалеко от израильской границы, бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. ЦАХАЛ в районе Тира также совершил удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.
Израиль начал удары по населённым пунктам Ливана. Видео © X / Suppressed News / sarah / Adam Albilya
О пострадавших и разрушениях пока информации нет.
Напомним, обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах произошёл 27 июня. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент находились дети. Погибло 12 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла". Там в ответ заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.