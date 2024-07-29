Израиль превратил в реальность угрозы по обстрелу Ливана

Армия Израиля совершила обстрел 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана, пользуясь тяжёлой артиллерией. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в обстреле Голанских высот, передаёт ливанский телеканал "Аль-Манар".

В районе Баальбека на востоке Ливана был обстрелян город Тария, в округе Бинт-Джбейль на юге страны совершена бомбардировка населённых пунктов Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн, недалеко от израильской границы, бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. ЦАХАЛ в районе Тира также совершил удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.