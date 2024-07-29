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29 июля, 02:12

Израиль превратил в реальность угрозы по обстрелу Ливана

Al Manar: Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов в Ливане

Армия Израиля совершила обстрел 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана, пользуясь тяжёлой артиллерией. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в обстреле Голанских высот, передаёт ливанский телеканал "Аль-Манар".

В районе Баальбека на востоке Ливана был обстрелян город Тария, в округе Бинт-Джбейль на юге страны совершена бомбардировка населённых пунктов Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн, недалеко от израильской границы, бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. ЦАХАЛ в районе Тира также совершил удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.

Израиль начал удары по населённым пунктам Ливана. Видео © X / Suppressed News / sarah / Adam Albilya

О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

В Белом доме назвали "Хезболлу" ответственной за удар по Голанам
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Напомним, обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах произошёл 27 июня. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент находились дети. Погибло 12 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла". Там в ответ заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.

Обложка ©

X / Babak Taghvaee - The Crisis Watch

Анатолий Симоненко
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