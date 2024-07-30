Израиль нанёс ракетный удар по столице Ливана
Израильская армия ударила по южному пригороду Бейрута впервые со 2 января
Армия обороны Израиля вечером во вторник, 30 июля, ударила по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. В ЦАХАЛ сообщили, что целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот.
Бейрут после ракетного удара Израиля. Видео © X / CryptoA33Z
"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель ещё большого числа израильских гражданских лиц. На данный момент никаких изменений в оборонительных указаниях командования тыла нет", — отметили там.
По предварительным данным, убит высокопоставленный участник "Хезболлы" Хаджи Мохсан. За любую информацию о нём американские власти предлагали 5 миллионов долларов. Министр обороны Израиля Йоав Галант после удара заявил, что движение "Хезболла" перешло "красную линию", атаковав Голанские высоты.
Ранее Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов в Ливане. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в атаке на Голанские высоты 27 июля. По утверждению ЦАХАЛ, ракета упала на футбольное поле, где в тот момент находились дети. Погибло 12 несовершеннолетних. В Ливане же заявили, что на Голанах упала израильская противоракета.
ТАСС / AP