Израиль нанёс ракетный удар по столице Ливана

Армия обороны Израиля вечером во вторник, 30 июля, ударила по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. В ЦАХАЛ сообщили, что целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот.

Бейрут после ракетного удара Израиля. Видео © X / CryptoA33Z

"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель ещё большого числа израильских гражданских лиц. На данный момент никаких изменений в оборонительных указаниях командования тыла нет", — отметили там.