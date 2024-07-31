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30 июля, 21:08

"Хезболла" ответила на атаку Израиля по Бейруту

"Хезболла" ответила запуском беспилотников на израильский удар по Бейруту

Шиитское движение "Хезболла" объявило о нанесении ответного удара по Израилю после воздушной атаки на их штаб на южной окраине ливанского Бейрута.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, представители организации заявили о запуске нескольких звеньев беспилотников-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи. О последствиях прилётов не сообщалось.

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Напомним, что вечером 30 июля израильская армия нанесла ракетный удар по южному пригороду Бейрута впервые со 2 января. Целью атаки стал высокопоставленный командир, связанный с убийством израильских граждан в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. Предварительно, ЦАХАЛ не смогла достичь цели. Также известно, что в результате удара были убиты два других командира "Хезболлы".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Кирилл Сосновских
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