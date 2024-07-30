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30 июля, 18:30

МИД России осудил удары Израиля по Бейруту

МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права

Кадры последствий удара по ливанской столице. Обложка © X / EyeonPalestine

Кадры последствий удара по ливанской столице. Обложка © X / EyeonPalestine

В МИД России осудили удар ЦАХАЛ по Ливану. Как отметили в пресс-службе министерства, израильская атака является грубым нарушением международного права.

Кадры последствий удара по ливанской столице. Видео © X / enlacejudio / spotimon

"Удары по Ливану являются грубым нарушением международного права", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Израиль вечером 30 июля впервые за полгода нанёс удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью был командир "Хезболлах", причастный к гибели детей на Голанских высотах. Официальной информации о гибели высокопоставленного военного пока нет. При этом ливанские СМИ пишут, что прилетело в госпиталь Бахман в 100 метрах от штаба "Хезболлах", который находится на южной окраине Бейрута.

Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута
Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута
Наталья Демьянова
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