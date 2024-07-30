МИД России осудил удары Израиля по Бейруту

Ранее сообщалось, что Израиль вечером 30 июля впервые за полгода нанёс удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью был командир "Хезболлах", причастный к гибели детей на Голанских высотах. Официальной информации о гибели высокопоставленного военного пока нет. При этом ливанские СМИ пишут, что прилетело в госпиталь Бахман в 100 метрах от штаба "Хезболлах", который находится на южной окраине Бейрута.