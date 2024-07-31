Тело командира "Хезболлы" нашли под завалами в Бейруте, пишут СМИ
РИАН: Тело командира "Хезболлы" найдено под завалами в Бейруте после атаки ЦАХАЛ
В окрестностях Бейрута нашли тело высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра, который погиб при атаке Израиля. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник.
Момент атаки ЦАХАЛ по Бейруту, во время которой был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукр. Видео © X / JewishWarrior13 / Adam7Davis
"Тело командира "Хезболлах" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута", — указано в сообщении.
Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 30 июля ударила по южному пригороду ливанского Бейрута впервые с 2 января. Целью был командир, который причастен к убийству граждан Израиля в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот. В ЦАХАЛ после удара отметили, что им удалось ликвидировать одного из командующих "Хезболлы" — Фуада Шукра. Также был убит высокопоставленный участник движения Хаджи Мохсан.
ТАСС / AP / Hussein Malla