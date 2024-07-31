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30 июля, 23:03

Мощнейший удар ЦАХАЛ по Бейруту попал на видео

Удар ЦАХАЛ по Бейруту, в ходе которого погиб замглавы "Хезболлы", попал на видео

Момент удара израильской армии по Бейруту, в ходе которого был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукер, попал на видео. Кадры появились в социальной сети X.

Момент атаки ЦАХАЛ по Бейруту, во время которой был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукр. Видео © X / JewishWarrior13 / Adam7Davis

Камера, которая успела запечатлеть момент прилёта, была установлена в одном из магазинов. В результате от оглушительного удара в помещении выбило окна, стоявшие рядом люди едва успели спастись. На улице после атаки началась паника.

Ориентировка на заместителя главы "Хезболлы" Фуада Шукера, который был убит в ходе израильского удара по Бейруту. Фото © rewardsforjustice

Ориентировка на заместителя главы "Хезболлы" Фуада Шукера, который был убит в ходе израильского удара по Бейруту. Фото © rewardsforjustice

Также известно, что в результате удара погибли и мирные жители. По последним данным, жертвами стали три человека — женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек.

"Хезболла" ответила на атаку Израиля по Бейруту
"Хезболла" ответила на атаку Израиля по Бейруту

Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот. В ЦАХАЛ после удара заявили, что им удалось ликвидировать одного из командующих "Хезболлы" Фуада Шукера. Также убит высокопоставленный участник "Хезболлы" Хаджи Мохсан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Оксана Попова
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