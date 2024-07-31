Мощнейший удар ЦАХАЛ по Бейруту попал на видео
Удар ЦАХАЛ по Бейруту, в ходе которого погиб замглавы "Хезболлы", попал на видео
Момент удара израильской армии по Бейруту, в ходе которого был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукер, попал на видео. Кадры появились в социальной сети X.
Момент атаки ЦАХАЛ по Бейруту, во время которой был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукр. Видео © X / JewishWarrior13 / Adam7Davis
Камера, которая успела запечатлеть момент прилёта, была установлена в одном из магазинов. В результате от оглушительного удара в помещении выбило окна, стоявшие рядом люди едва успели спастись. На улице после атаки началась паника.
Ориентировка на заместителя главы "Хезболлы" Фуада Шукера, который был убит в ходе израильского удара по Бейруту. Фото © rewardsforjustice
Также известно, что в результате удара погибли и мирные жители. По последним данным, жертвами стали три человека — женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек.
Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот. В ЦАХАЛ после удара заявили, что им удалось ликвидировать одного из командующих "Хезболлы" Фуада Шукера. Также убит высокопоставленный участник "Хезболлы" Хаджи Мохсан.
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