Мощнейший удар ЦАХАЛ по Бейруту попал на видео

Момент удара израильской армии по Бейруту, в ходе которого был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукер, попал на видео. Кадры появились в социальной сети X.

Момент атаки ЦАХАЛ по Бейруту, во время которой был убит заместитель главы "Хезболлы" Фуад Шукр. Видео © X / JewishWarrior13 / Adam7Davis

Камера, которая успела запечатлеть момент прилёта, была установлена в одном из магазинов. В результате от оглушительного удара в помещении выбило окна, стоявшие рядом люди едва успели спастись. На улице после атаки началась паника.

Ориентировка на заместителя главы "Хезболлы" Фуада Шукера, который был убит в ходе израильского удара по Бейруту. Фото © rewardsforjustice

Также известно, что в результате удара погибли и мирные жители. По последним данным, жертвами стали три человека — женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек.