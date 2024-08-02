Ещё одна авиакомпания запретила полёты над Израилем
Nu.nl: Нидерландская авиакомпания KLM отменила рейсы в Израиль до 26 октября
Самолётам нидерландской авиакомпании KLM запретили летать не только над Ираном и Ираком, но и над Израилем. Все рейсы в Тель-Авив отменены из соображений безопасности, заявил представитель перевозчика изданию Nu.nl.
"KLM приняла решение приостановить все рейсы в Тель-Авив и обратно на длительный период. Авиакомпания не будет летать в израильский город до 26 октября", — заявили порталу.
Аналогичное решение днём ранее приняла и американская компания Delta Air Lines. Руководство авиаперевозчика выразило обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией в регионе и сочло полёты небезопасными.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась в конце июля, когда Израиль ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Палестинская группировка увидела в произошедшем след США, а Иран и вовсе пригрозил суровым ответом.
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