Ещё одна авиакомпания запретила полёты над Израилем

Самолётам нидерландской авиакомпании KLM запретили летать не только над Ираном и Ираком, но и над Израилем. Все рейсы в Тель-Авив отменены из соображений безопасности, заявил представитель перевозчика изданию Nu.nl.

"KLM приняла решение приостановить все рейсы в Тель-Авив и обратно на длительный период. Авиакомпания не будет летать в израильский город до 26 октября", — заявили порталу.