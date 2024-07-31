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31 июля, 08:48

ХАМАС возложил ответственность за убийство главы политбюро на Израиль и США

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Ответственность за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и США, так как акция была согласована с Вашингтоном. Такое заявление сделал представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах.

"Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения "зелёного света" от США",приводит РИА "Новости" слова представителя ХАМАС.

Тах дополнил, что ХАМАС возлагает ответственность за ликвидацию Хании на Израиль и администрацию Соединённых Штатов.

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Напомним, рано утром 31 июля стало известно, что в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Политик и его телохранители погибли при вооружённом нападении на его резиденцию в столице Ирана. ХАМАС подтвердил эту информацию. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить Израиль пожалеть об убийстве Хании.

Дарья Нарыкова
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