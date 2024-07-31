Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

Известно, что Хания и один из его телохранителей были убиты после того, как их дом в Тегеране подвергся нападению. Других подробностей не приводится.

Напомним, что в апреле армия Израиля нанесла удары по лагерю для беженцев в секторе Газа, из-за которых погибли трое детей и несколько внуков лидера ХАМАС Исмаила Хании. В ответ на это он заявил, что его организация не отступится от своих требований по прекращению огня в анклаве.