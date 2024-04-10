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10 апреля, 16:39

Стало известно о гибели сыновей и внуков главы политбюро ХАМАС при ударе Израиля

Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировала троих сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли во время израильского удара по Газе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", — говорится в сообщении телеканала.

Хания отметил, что его дети до последнего оставались с палестинским народом, не покидая сектор Газа даже во время многочисленных израильских бомбёжек. При этом он подчеркнул, что произошедшее с его семьёй не повлияет на требования ХАМАС прекратить огонь в анклаве.

"Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков", — заявил лидер ХАМАС. Как сообщалось ранее, в ноябре во время израильской атаки погибла его внучка.

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Напомним, недавно стало известно, что число жертв израильской агрессии в секторе Газа вновь увеличилось. По данным Минздрава палестинского анклава, количество погибших превысило уже 33,1 тысячи человек. Пострадавшими за период с октября прошлого года числятся 75 815 граждан.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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