Стало известно о гибели сыновей и внуков главы политбюро ХАМАС при ударе Израиля
Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировала троих сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли во время израильского удара по Газе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
"Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", — говорится в сообщении телеканала.
Хания отметил, что его дети до последнего оставались с палестинским народом, не покидая сектор Газа даже во время многочисленных израильских бомбёжек. При этом он подчеркнул, что произошедшее с его семьёй не повлияет на требования ХАМАС прекратить огонь в анклаве.
"Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков", — заявил лидер ХАМАС. Как сообщалось ранее, в ноябре во время израильской атаки погибла его внучка.
Напомним, недавно стало известно, что число жертв израильской агрессии в секторе Газа вновь увеличилось. По данным Минздрава палестинского анклава, количество погибших превысило уже 33,1 тысячи человек. Пострадавшими за период с октября прошлого года числятся 75 815 граждан.
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