Совбез Ирана начал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС
Совет безопасности Ирана начал экстренное заседание из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет Reuters. По данным агентства, оно проходит в резиденции верховного лидера Али Хаменеи.
Среди участников — высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Других подробностей не приводится.
Напомним, КСИР сообщил об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Политик и его телохранители погибли в результате вооружённого нападения на его резиденцию в Тегеране. В самом движении уже подтвердили эту информацию.
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