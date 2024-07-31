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31 июля, 06:40

Совбез Ирана начал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС

Совет безопасности Ирана начал экстренное заседание из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет Reuters. По данным агентства, оно проходит в резиденции верховного лидера Али Хаменеи.

Среди участников — высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Других подробностей не приводится.

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Напомним, КСИР сообщил об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Политик и его телохранители погибли в результате вооружённого нападения на его резиденцию в Тегеране. В самом движении уже подтвердили эту информацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Матвей Константинов
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