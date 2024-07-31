ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Хании
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec
ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по Ирану. Информация опубликована в телеграм-канале движения.
По сведениям ХАМАС, всё произошло в ходе израильского рейда на резиденцию Хании в Тегеране. Перед этим один из лидеров движения принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
О гибели главы политбро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании ранее сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Хания и один из его телохранителей были убиты после того, как их дом в Тегеране подвергся нападению. Других подробностей не приводится.