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31 июля, 04:17

ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Хании

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по Ирану. Информация опубликована в телеграм-канале движения.

По сведениям ХАМАС, всё произошло в ходе израильского рейда на резиденцию Хании в Тегеране. Перед этим один из лидеров движения принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Стало известно о гибели сыновей и внуков главы политбюро ХАМАС при ударе Израиля
Стало известно о гибели сыновей и внуков главы политбюро ХАМАС при ударе Израиля

О гибели главы политбро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании ранее сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Хания и один из его телохранителей были убиты после того, как их дом в Тегеране подвергся нападению. Других подробностей не приводится.

Оксана Попова
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