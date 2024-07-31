ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Хании

ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по Ирану. Информация опубликована в телеграм-канале движения.

По сведениям ХАМАС, всё произошло в ходе израильского рейда на резиденцию Хании в Тегеране. Перед этим один из лидеров движения принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.