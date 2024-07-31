"Суровое наказание": Пезешкиан и Хаменеи пригрозили Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС

Израиль ответит за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство.

"Исламская Республика Иран <...> заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях", — цитирует главу государства агентство Tasnim.

В свою очередь духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что убийством Хании Израиль создал повод для "сурового наказания" и месть за него является долгом Тегерана.