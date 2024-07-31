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31 июля, 08:24

"Суровое наказание": Пезешкиан и Хаменеи пригрозили Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС

Президент Ирана Пезешкиан пообещал заставить Израиль пожалеть об убийстве Хании

Масуд Пезешкиан и Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Zuma / ТАСС / AP / Vahid Salemi

Масуд Пезешкиан и Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Zuma / ТАСС / AP / Vahid Salemi

Израиль ответит за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство.

"Исламская Республика Иран <...> заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях", — цитирует главу государства агентство Tasnim.

В свою очередь духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что убийством Хании Израиль создал повод для "сурового наказания" и месть за него является долгом Тегерана.

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Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об убийстве Исмаила Хании. Политик и его телохранители погибли при вооружённом нападении на его резиденцию в Тегеране. Власти обвиняют в расправе Израиль. ХАМАС уже подтвердил эту информацию.

Матвей Константинов
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