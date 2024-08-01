Ещё один авиаперевозчик приостановил полёты в Израиль
Компания Delta Air Lines приостановила полёты из Нью-Йорка в Тель-Авив
Американский авиаперевозчик Delta Air Lines временно не будет осуществлять перелёты из международного аэропорта им. Джона Кеннеди, который расположен в Нью-Йорке, в Тель-Авив. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, это делается из соображений безопасности.
"Полёты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе", — указано в сообщении.
Представители авиакомпании подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. Также там отметили, что перевозчик работает в соответствии с рекомендациями в сфере безопасности и разведданных.
Ранее Life.ru писал, что американская авиакомпания United Airlines из соображений безопасности объявила о приостановке регулярных рейсов в Тель-Авив. Представитель перевозчика сообщил, что решение было принято ввиду текущей обстановки в регионе. Это произошло после того, как 31 июля Корпус стражей исламской революции заявил о смерти главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.
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