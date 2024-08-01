Ещё один авиаперевозчик приостановил полёты в Израиль

Американский авиаперевозчик Delta Air Lines временно не будет осуществлять перелёты из международного аэропорта им. Джона Кеннеди, который расположен в Нью-Йорке, в Тель-Авив. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, это делается из соображений безопасности.

"Полёты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе", — указано в сообщении.

Представители авиакомпании подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. Также там отметили, что перевозчик работает в соответствии с рекомендациями в сфере безопасности и разведданных.