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31 июля, 23:17

Ещё один авиаперевозчик приостановил полёты в Израиль

Компания Delta Air Lines приостановила полёты из Нью-Йорка в Тель-Авив

Американский авиаперевозчик Delta Air Lines временно не будет осуществлять перелёты из международного аэропорта им. Джона Кеннеди, который расположен в Нью-Йорке, в Тель-Авив. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, это делается из соображений безопасности.

"Полёты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе", — указано в сообщении.

Представители авиакомпании подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. Также там отметили, что перевозчик работает в соответствии с рекомендациями в сфере безопасности и разведданных.

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Ранее Life.ru писал, что американская авиакомпания United Airlines из соображений безопасности объявила о приостановке регулярных рейсов в Тель-Авив. Представитель перевозчика сообщил, что решение было принято ввиду текущей обстановки в регионе. Это произошло после того, как 31 июля Корпус стражей исламской революции заявил о смерти главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Обложка ©

Pixabay / xusenru

Алексей Соловьёв
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