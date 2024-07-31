United Airlines прекратила регулярные перелёты в Тель-Авив
United Airlines приостановила рейсы в Тель-Авив по соображениям безопасности
United Airlines намерена возобновить полёты в Тель-Авив, когда обстановка станет более безопасной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka
Американская авиакомпания United Airlines объявила о приостановке регулярных рейсов в Тель-Авив, ссылаясь на соображения безопасности. Представитель перевозчика сообщил, что решение было принято ввиду текущей обстановки в регионе.
"Мы приостанавливаем наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока обдумываем дальнейшие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и уделяем особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей", — заявили в пресс-службе компании.
Сегодняшний рейс из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и Нью-Джерси, был отменён. В компании отметили, что будут держать пассажиров в курсе любых изменений в расписании.
United Airlines намерена возобновить полёты в Тель-Авив, когда обстановка станет более безопасной. Авиакомпания продолжает внимательно следить за ситуацией и взаимодействовать с соответствующими службами для обеспечения максимальной безопасности.
Напомним, 31 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС и его телохранители погибли при ударе по резиденции в Тегеране. Палестинское движение обвинило в этом Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. С аналогичными словами выступил и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В Кремле осудили убийство, указав, что оно дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию.