United Airlines прекратила регулярные перелёты в Тель-Авив

Американская авиакомпания United Airlines объявила о приостановке регулярных рейсов в Тель-Авив, ссылаясь на соображения безопасности. Представитель перевозчика сообщил, что решение было принято ввиду текущей обстановки в регионе.

"Мы приостанавливаем наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока обдумываем дальнейшие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и уделяем особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей", — заявили в пресс-службе компании.

Сегодняшний рейс из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и Нью-Джерси, был отменён. В компании отметили, что будут держать пассажиров в курсе любых изменений в расписании.