"Дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию": В Кремле осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В РФ относятся с глубоким осуждением к атаке Израиля, в результате которой погиб глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что данная атака была нанесена с целью дистабилизации напряжённой ситуации в регионе. Подобные прецеденты могу существенно помешать установлению мира.