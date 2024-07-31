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Регион
31 июля, 09:48

"Дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию": В Кремле осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Песков: РФ осуждает атаку Израиля, приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС

Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Zuma

Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Zuma

В РФ относятся с глубоким осуждением к атаке Израиля, в результате которой погиб глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что данная атака была нанесена с целью дистабилизации напряжённой ситуации в регионе. Подобные прецеденты могу существенно помешать установлению мира.

"Подобные действия могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", — сказал Песков.

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Напомним, ранним утром 31 июля сообщили, что в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Политик и его охрана погибли при вооружённом нападении на его резиденцию в столице Ирана. ХАМАС возложил ответственность за убийство главы политбюро на Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан зявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании.

Николай Рюмин
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