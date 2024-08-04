Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 22:45

"Хезболла" выпустила более 50 ракет по Израилю со стороны Ливана

Шиитская группировка "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. Было выпущено свыше 50 ракет.

Израиль отбивает воздушную атаку "Хезболлы". Видео © X / HananyaNaftali

Над 15 израильскими поселениями городами сработала ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели. В небе были сбиты десятки ракет. В городах продолжается вой сирен тревоги. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

США направили на Ближний Восток авианосную группу для защиты Израиля от Ирана
США направили на Ближний Восток авианосную группу для защиты Израиля от Ирана

Ранее Израиль начал проводить контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Также в данном районе военно-воздушные силы страны уже нанесли удар по автомобилю. Согласно утверждению ЦАХАЛ, в нём находились пять вооружённых радикалов, которые якобы направлялись на совершение теракта.

Обложка ©

X / HananyaNaftali

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Израиль
  • хезболла
  • Ливан
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров