"Хезболла" выпустила более 50 ракет по Израилю со стороны Ливана

Шиитская группировка "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. Было выпущено свыше 50 ракет.

Израиль отбивает воздушную атаку "Хезболлы". Видео © X / HananyaNaftali

Над 15 израильскими поселениями городами сработала ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели. В небе были сбиты десятки ракет. В городах продолжается вой сирен тревоги. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.