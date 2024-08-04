"Хезболла" выпустила более 50 ракет по Израилю со стороны Ливана
Шиитская группировка "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen. Было выпущено свыше 50 ракет.
Израиль отбивает воздушную атаку "Хезболлы". Видео © X / HananyaNaftali
Над 15 израильскими поселениями городами сработала ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели. В небе были сбиты десятки ракет. В городах продолжается вой сирен тревоги. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее Израиль начал проводить контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Также в данном районе военно-воздушные силы страны уже нанесли удар по автомобилю. Согласно утверждению ЦАХАЛ, в нём находились пять вооружённых радикалов, которые якобы направлялись на совершение теракта.
X / HananyaNaftali