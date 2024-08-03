США направили на Ближний Восток авианосную группу для защиты Израиля от Ирана
США перебрасывают на Ближний Восток авианосную группу и держат средства противоракетной обороны в состоянии повышенной готовности к развёртыванию. Такие меры приняты в целях укрепления обороноспособности Израиля, сказано в заявлении пресс-секретаря американского Министерства обороны (Пентагона) Сабрины Сингх.
"Минобороны США продолжает предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнёров и подконтрольных ему сил. <...> В этих целях министр обороны США Ллойд Остин приказал скорректировать расстановку сил США, чтобы повысить их безопасность, обеспечить дополнительную поддержку обороны Израиля, а также гарантировать, что США готовы отреагировать на различные непредвиденные ситуации", — сообщила представитель военного ведомства США.
В частности, в регион прибудет авианосная ударная группа "Авраам Линкольн", которая заменит группу "Теодор Рузвельт". Также по приказу главы Пентагона Ллойда Остина на Ближний Восток направят дополнительные крейсеры и эсминцы, которую позволят повысить защиту от атак баллистическими ракетами, кроме того, для этой цели планируется развернуть дополнительные наземные силы.
"Министр также приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке с воздуха в целях обороны", — добавила Сингх.
Напомним, 31 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании при ракетном ударе ЦАХАЛ по Тегерану. При этом в палестинском движении обвинили в атаке не только Израиль, но и США, которым может быть выгодно затягивание конфликта для вовлечения в него новых сторон. Иран уже объявил, что ответит Тель-Авиву за "трусливые действия". При этом американские СМИ сообщают, будто бы Байден припугнул еврейского лидера прекращением поддержки в случае, если тот продолжит эскалацию напряжённости в регионе.