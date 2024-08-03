США направили на Ближний Восток авианосную группу для защиты Израиля от Ирана

США перебрасывают на Ближний Восток авианосную группу и держат средства противоракетной обороны в состоянии повышенной готовности к развёртыванию. Такие меры приняты в целях укрепления обороноспособности Израиля, сказано в заявлении пресс-секретаря американского Министерства обороны (Пентагона) Сабрины Сингх.

"Минобороны США продолжает предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнёров и подконтрольных ему сил. <...> В этих целях министр обороны США Ллойд Остин приказал скорректировать расстановку сил США, чтобы повысить их безопасность, обеспечить дополнительную поддержку обороны Израиля, а также гарантировать, что США готовы отреагировать на различные непредвиденные ситуации", — сообщила представитель военного ведомства США.

В частности, в регион прибудет авианосная ударная группа "Авраам Линкольн", которая заменит группу "Теодор Рузвельт". Также по приказу главы Пентагона Ллойда Остина на Ближний Восток направят дополнительные крейсеры и эсминцы, которую позволят повысить защиту от атак баллистическими ракетами, кроме того, для этой цели планируется развернуть дополнительные наземные силы.