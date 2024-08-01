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1 августа, 05:05

Спецслужбы посоветовали Нетаньяху посещать мероприятия с доступом к бомбоубежищам

ШАБАК ограничил публичные мероприятия для израильского руководства и дипломатов

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) дала рекомендации премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его правительству посещать только те мероприятия, где имеется доступ к бомбоубежищам. Об этом заявил 12-й телеканал Израиля.

В дополнение к этому члены правительства получили запрет на поездки по открытым территориям вблизи линии фронта без специального разрешения от главы ШАБАК Ронена Бара.

Также были ужесточены меры безопасности для израильских дипломатических представительств за границей. Дипломатам рекомендовано избегать публичных мероприятий, чтобы снизить риск нападений.

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Такие меры, вероятно, принимаются на фоне последних событий. Напомним, что ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания, находившийся в доме вместе с одним из своих телохранителей, погиб в результате нападения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen

Кирилл Сосновских
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