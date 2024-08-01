Спецслужбы посоветовали Нетаньяху посещать мероприятия с доступом к бомбоубежищам

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) дала рекомендации премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его правительству посещать только те мероприятия, где имеется доступ к бомбоубежищам. Об этом заявил 12-й телеканал Израиля.

В дополнение к этому члены правительства получили запрет на поездки по открытым территориям вблизи линии фронта без специального разрешения от главы ШАБАК Ронена Бара.

Также были ужесточены меры безопасности для израильских дипломатических представительств за границей. Дипломатам рекомендовано избегать публичных мероприятий, чтобы снизить риск нападений.