Страны Запада заблокировали проект заявления СБ ООН с осуждением убийства Хании

В Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание, созванное в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Постоянный представитель Ирана при Всемирной организации Амир Саид Иравани сообщил, что в рамках этого мероприятия Россия предложила заявление для прессы с осуждением этого инцидента, однако некоторые страны Запада заблокировали его.