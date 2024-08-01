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31 июля, 22:58

Страны Запада заблокировали проект заявления СБ ООН с осуждением убийства Хании

Британия, США и Франция заблокировали проект заявления СБ ООН по убийству Хании

В Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание, созванное в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Постоянный представитель Ирана при Всемирной организации Амир Саид Иравани сообщил, что в рамках этого мероприятия Россия предложила заявление для прессы с осуждением этого инцидента, однако некоторые страны Запада заблокировали его.

"Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией", — сообщил дипломат.

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Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели Хании. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что еврейское государство "пожалеет об этом".

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Telegram / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
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