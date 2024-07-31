В Иране отдали приказ о прямом ударе по Израилю

Иранский аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, такое решение было принято в связи с гибелью в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Журналисты сообщили, что такой приказ был отдан утром 31 июля. Помимо этого, издание рассказало, что духовный лидер Ирана распорядился подготовить не только план нападения, но и обороны, если еврейское государство или Соединённые Штаты решат нанести удар по Исламской Республике.