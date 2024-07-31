"Крайне выгодно": Политолог объяснил, зачем Израиль убил главу политбюро ХАМАС в Тегеране
Политолог Котов: Израиль стремится к эскалации ближневосточного конфликта
Акция протеста в Тегеране после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Обложка © ТАСС / AP
Израиль стремится к эскалации ближневосточного конфликта. Это крайне выгодно для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, вынужденного подогревать активную фазу противостояния для сохранения собственных позиций. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.
Премьер-министр Израиля сможет остаться на своей должности только в двух случаях: если сможет эффективно завершить войну с Палестиной полным её уничтожением или в случае затягивания конфликта и включения в него новых игроков. Недавняя поездка Нетаньяху в Штаты может говорить о том, что в рамках закрытых встреч он смог заручиться поддержкой Белого дома на нанесение ударов в Тегеране. Однако, как бы ни было, это грубое нарушение международного законодательства.
По словам эксперта, Иран прекрасно понимает, что соразмерные удары по Израилю могут привести к включению в боевые действия стран НАТО, чего и пытается добиться Нетаньяху. Несколько месяцев назад (после удара по иранскому посольству в Сирии) Тегеран нанёс ответный удар по Израилю таким образом, чтобы не упасть в грязь лицом и одновременно не усугубить конфликт, отметил Котов.
"Думаю, что сейчас реакция Тегерана будет похожей. Особенно если учесть тот факт, что там только прошли выборы, а политическая система находится в состоянии внутриэлитной борьбы. Смерти двух лидеров Палестины не приведут к заметным изменениям в структурах управления или политике организации. Палестинские структуры за годы своего существования выстраивались таким образом, что любой человек при необходимости может быть заменён без серьёзных потерь", — заключил Котов.
Напомним, рано утром 31 июля сообщили о смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС и его телохранители погибли при ударе по резиденции в Тегеране. Палестинское движение обвинило в этом Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. С аналогичными словами выступил и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В Кремле осудили убийство, добавив, что оно дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию.