"Крайне выгодно": Политолог объяснил, зачем Израиль убил главу политбюро ХАМАС в Тегеране

Премьер-министр Израиля сможет остаться на своей должности только в двух случаях: если сможет эффективно завершить войну с Палестиной полным её уничтожением или в случае затягивания конфликта и включения в него новых игроков. Недавняя поездка Нетаньяху в Штаты может говорить о том, что в рамках закрытых встреч он смог заручиться поддержкой Белого дома на нанесение ударов в Тегеране. Однако, как бы ни было, это грубое нарушение международного законодательства.