Блинкен заявил, что США не имеют отношения к убийству Хании
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Соединённые Штаты Америки не имеют никакого отношения к смерти главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с порталом CNA.
"Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит предполагать, какое влияние одно событие может оказать на другое", — ответил Блинкен на вопрос, повлияет ли убийство Хании на ход войны в секторе Газа.
Напомним, утром 31 июля стало известно о смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС и его телохранители погибли при нападении на его резиденцию в Тегеране. Палестинское движение возложило вину на Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. С подобным заявлением выступил и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В Кремле же осудили убийство, подчеркнув, что оно дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию.