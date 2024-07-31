Блинкен заявил, что США не имеют отношения к убийству Хании

Соединённые Штаты Америки не имеют никакого отношения к смерти главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с порталом CNA.

"Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит предполагать, какое влияние одно событие может оказать на другое", — ответил Блинкен на вопрос, повлияет ли убийство Хании на ход войны в секторе Газа.