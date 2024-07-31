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31 июля, 11:22

Главу политбюро ХАМАС похоронят в столице Катара

ХАМАС сообщил, что похороны Хании состоятся 2 августа в Дохе

Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Похороны главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании пройдут 2 августа в Дохе, сообщили в пресс-службе палестинского движения. Церемония прощания пройдёт днём ранее в Тегеране, после чего тело отправят в столицу Катара.

"[Похороны] пройдут <...> при участии населения, палестинских фракций и лидеров арабских и исламских государств", — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 31 июля стало известно об убийстве Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС и охрана погибли при нападении на его резиденцию в Тегеране. Палестинское движение обвинило в расправе Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. С аналогичным заявлением выступил и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В свою очередь Кремль осудил убийство, подчеркнув, что оно дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию.

Матвей Константинов
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