Иран озвучил первые итоги расследования по делу об убийстве лидера ХАМАС

"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшегося мощным взрывом, из-за пределов территории проживания гостей", — цитирует КСИР агентство IRNA.

В тексте сказано, что операцию по убийству Хании провёл Израиль при полном одобрении и поддержке со стороны США. В КСИР заверили, что обязательно будет дан ответ на преступные действия стран и наказание наступит "подходящим образом в подходящем месте и времени".