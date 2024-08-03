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Иран озвучил первые итоги расследования по делу об убийстве лидера ХАМАС

КСИР: Ханию убил снаряд малой дальности с боевой частью весом около 7 кг

3 августа, 13:50
Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Zuma

Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прилёта снаряда с боевой частью около семи килограммов и малой дальности. Такими данными следствия поделились представители Корпуса стражей исламской революции.

"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшегося мощным взрывом, из-за пределов территории проживания гостей", — цитирует КСИР агентство IRNA.

В тексте сказано, что операцию по убийству Хании провёл Израиль при полном одобрении и поддержке со стороны США. В КСИР заверили, что обязательно будет дан ответ на преступные действия стран и наказание наступит "подходящим образом в подходящем месте и времени".

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Напомним, 31 июля сообщалось о смерти Хании в результате ракетного удара. Он был убит в резиденции в Тегеране, куда прибыл ради церемонии инаугурации президента Ирана. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль. Иран уже пообещал израильской стороне возмездие за её "трусливые действия". По мнению The Wall Street Journal, иранские власти способны на очень жёсткий ответ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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