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2 августа, 21:17

В мечетях Турции прошли заочные похоронные молитвы по Исмаилу Хании

В мечетях Турции проводятся заочные похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, убитому в Тегеране, сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.

Они проходят в мечетях Стамбула, Анкары, Антальи и других турецких городов.

Убитого лидера ХАМАС Исмаила Ханию похоронили в Дохе
Убитого лидера ХАМАС Исмаила Ханию похоронили в Дохе

Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции объявил о смерти Хании в результате ракетного удара. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль, который, по мнению политологов, ищет способы затянуть конфликт, чтобы в него вступали новые игроки. В Иране уже пообещали израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".

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X / aa_russian

Анатолий Симоненко
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