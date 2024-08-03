В мечетях Турции прошли заочные похоронные молитвы по Исмаилу Хании
В мечетях Турции проводятся заочные похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, убитому в Тегеране, сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.
Они проходят в мечетях Стамбула, Анкары, Антальи и других турецких городов.
Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции объявил о смерти Хании в результате ракетного удара. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль, который, по мнению политологов, ищет способы затянуть конфликт, чтобы в него вступали новые игроки. В Иране уже пообещали израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".
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