В мечетях Турции прошли заочные похоронные молитвы по Исмаилу Хании

В мечетях Турции проводятся заочные похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, убитому в Тегеране, сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.

Они проходят в мечетях Стамбула, Анкары, Антальи и других турецких городов.