Убитого лидера ХАМАС Исмаила Ханию похоронили в Дохе
Похороны Исмаила Хании в Дохе. Фото © ТАСС / AP
В Дохе закончилась церемония прощания с убитым председателем политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханиёй. Его тело было похоронено на кладбище в Лусаиле — пригороде катарской столицы.
Траурное мероприятие началось утром в мечети Мухаммеда бен Абдель Ваххаба. По данным телеканала Al Jazeera, огромные толпы людей пришли туда, чтобы проводить в последний путь убитого лидера ХАМАС. После поминальной молитвы гроб, накрытый флагом Палестины, отправили в Лусаил.
Церемонию посетил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, глава турецкого МИД Хакан Фидан, а также другие высокопоставленные государственные лица. В похоронной процессии участвовали представители руководства ХАМАС, в числе которых был и Халед Машаль, который, по всей видимости, займёт место своего погибшего предводителя.
Напомним, что утром 31 июля Корпус стражей исламской революции объявил о смерти Хании в результате ракетного удара. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль, который, по мнению политологов, ищет способы затянуть конфликт, чтобы в него вступали новые игроки. В Иране уже пообещали израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".