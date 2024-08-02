Убитого лидера ХАМАС Исмаила Ханию похоронили в Дохе

В Дохе закончилась церемония прощания с убитым председателем политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханиёй. Его тело было похоронено на кладбище в Лусаиле — пригороде катарской столицы.

Траурное мероприятие началось утром в мечети Мухаммеда бен Абдель Ваххаба. По данным телеканала Al Jazeera, огромные толпы людей пришли туда, чтобы проводить в последний путь убитого лидера ХАМАС. После поминальной молитвы гроб, накрытый флагом Палестины, отправили в Лусаил.