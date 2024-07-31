В ООН увидели риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Ликвидация в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ливанский Бейрут являются опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил генсек Организация Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Его позицию в ходе брифинга в среду, 31 июля, озвучил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"[Гутерриш] считает, что атаки на юге Бейрута и в Тегеране — опасная эскалация, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе, освобождение заложников Израиля и сильное увеличение объёмов гумпомощи для палестинцев в Газе и возвращение к спокойствию в Ливане", — отметил он.