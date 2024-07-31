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31 июля, 17:51

В ООН увидели риск эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Гутерриш: Убийство главы политбюро ХАМАС — эскалация, а нужно прекращение огня

Ликвидация в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ливанский Бейрут являются опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил генсек Организация Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Его позицию в ходе брифинга в среду, 31 июля, озвучил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"[Гутерриш] считает, что атаки на юге Бейрута и в Тегеране — опасная эскалация, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе, освобождение заложников Израиля и сильное увеличение объёмов гумпомощи для палестинцев в Газе и возвращение к спокойствию в Ливане", — отметил он.

Напомним, 31 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС и его телохранители погибли при ударе по резиденции в Тегеране. Палестинское движение обвинило в этом Израиль и США, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. С аналогичными словами выступил и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В Кремле осудили убийство, указав, что оно дестабилизирует и без того напряжённую ситуацию.

"Крайне выгодно": Политолог объяснил, зачем Израиль убил главу политбюро ХАМАС в Тегеране
"Крайне выгодно": Политолог объяснил, зачем Израиль убил главу политбюро ХАМАС в Тегеране
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ТАСС / Vahid Salemi

Никита Осипов
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