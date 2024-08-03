WSJ узнала о подготовке быстрого и жёсткого ответа Ирана на убийство Хании

Иран может ответить на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра намного жёстче и неожиданнее, чем в апреле текущего года. На данный момент республика не информирует никого о своих планах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на иранского чиновника.

Израиль находиться в ожидании и "в вакууме". Американские и арабские дипломаты, которые пытаются предотвратить обострение на Ближнем Востоке, сталкиваются с "гневным молчанием" Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла". Вашингтон, по сведениям издания, пока не видит указаний на то, что Иран уже решил, каким будет ответный удар.