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3 августа, 08:14

WSJ узнала о подготовке быстрого и жёсткого ответа Ирана на убийство Хании

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © Wikipedia

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © Wikipedia

Иран может ответить на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра намного жёстче и неожиданнее, чем в апреле текущего года. На данный момент республика не информирует никого о своих планах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на иранского чиновника.

Израиль находиться в ожидании и "в вакууме". Американские и арабские дипломаты, которые пытаются предотвратить обострение на Ближнем Востоке, сталкиваются с "гневным молчанием" Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла". Вашингтон, по сведениям издания, пока не видит указаний на то, что Иран уже решил, каким будет ответный удар.

В мечетях Турции прошли заочные похоронные молитвы по Исмаилу Хании
В мечетях Турции прошли заочные похоронные молитвы по Исмаилу Хании

Ранее, Корпус стражей исламской революции объявил о смерти Хании в результате ракетного удара. Ответственность за убийство члены ХАМАС возложили на США и Израиль, который, по мнению политологов, ищет способы затянуть конфликт, чтобы в него вступали новые игроки. В Иране уже пообещали израильской стороне возмездие за её "трусливые действия".

Наталья Афонина
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