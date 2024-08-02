Помощь закончится: Байден обратился к Нетаньяху с серьёзным предупреждением

Президент США Джо Байден в недавней беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предостерёг еврейского лидера о том, что Вашингтон может прекратить поддержку Израиля, если Тель-Авив предпримет очередной шаг к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на осведомлённые источники из числа американских чиновников.

"Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдёт на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США", — сказано в материале.

По сведениям информационного портала, глава Штатов высказал израильскому коллеге своё недовольство недавним ударом по Тегерану, при котором был убит руководитель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. Ситуация усугубляется ещё и тем, что за неделю до этой атаки главы США и Израиля обсуждали шаги по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

"Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет", — пишут журналисты.