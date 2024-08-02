Байден предложил Нетаньяху развернуть войска США для защиты Израиля от Ирана

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем кабинета министров еврейского государства Биньямином Нетаньяху. После этого пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что 46-й американский лидер предлагал укрепить оборону Израиля, в том числе развернуть воинский контингент ВС США для защиты от Ирана.

"Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболлах", а также хуситов", — указано в заявлении.