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2 августа, 03:27

Байден предложил Нетаньяху развернуть войска США для защиты Израиля от Ирана

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем кабинета министров еврейского государства Биньямином Нетаньяху. После этого пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что 46-й американский лидер предлагал укрепить оборону Израиля, в том числе развернуть воинский контингент ВС США для защиты от Ирана.

"Президент подтвердил приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая подконтрольные ему террористические группировки ХАМАС и "Хезболлах", а также хуситов", — указано в заявлении.

Лидеры двух государств также обсудили усилия по укреплению защиты от баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Во время этих переговоров Байден сообщил о "важности предпринимаемых усилий по снижению напряжённости в регионе". Также в пресс-службе Белого дома подчеркнули, что к телефонному разговору присоединялась вице-президент США Камала Харрис.

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Напомним, утром 31 июля иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В Палестине подтвердили эту информацию, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Тель-Авиву расплатой. Стоит отметить, что это происходило на фоне того, как израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Целью нападения был один из командиров шиитского движения "Хезболла" Фуад Шукр, который, как сначала предполагалось, выжил. Однако впоследствии в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. В этом происшествии также погиб иранский военный советник Милад Бейди.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
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