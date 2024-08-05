Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 04:59

Нэнси Пелоси призвала увековечить Джо Байдена в камне на горе Рашмор

Гора-мемориал Рашмор, где в камне высечены гигантские портреты четырёх американских президентов, необходимо пополнить ещё одним портретом, считает бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Компанию Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну должен составить 45-й глава Белого дома Джо Байден, заявила политик в интервью CBS News.

По словам экс-спикера нижней палаты Конгресса, нынешний президент Соединённых Штатов показал себя последовательным лидером. Также к достижениям политика Пелоси отнесла "сильное" руководство саммитом Североатлантического альянса.

"Там (на горе Рашмор. — Прим. Life.ru) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", — предложила она.

Байден сел в самолёт, на котором привезли обменянных. Сеть наполнили шутки, что он просто хотел в Россию
Байден сел в самолёт, на котором привезли обменянных. Сеть наполнили шутки, что он просто хотел в Россию

С мнением Пелоси не согласится генерал ВС США в отставке Кит Келлог, который считает Байдена виновным в неспособности Штатов противостоять России и Китаю. Ещё одну свинью согражданам политик подложил, когда вышел из президентской гонки. Заслуги демократа неоднократно ставились под сомнение и Дональдом Трампом.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров