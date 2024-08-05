Нэнси Пелоси призвала увековечить Джо Байдена в камне на горе Рашмор

Гора-мемориал Рашмор, где в камне высечены гигантские портреты четырёх американских президентов, необходимо пополнить ещё одним портретом, считает бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Компанию Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну должен составить 45-й глава Белого дома Джо Байден, заявила политик в интервью CBS News.

По словам экс-спикера нижней палаты Конгресса, нынешний президент Соединённых Штатов показал себя последовательным лидером. Также к достижениям политика Пелоси отнесла "сильное" руководство саммитом Североатлантического альянса.

"Там (на горе Рашмор. — Прим. Life.ru) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", — предложила она.