Эксперт объяснил, почему Байден подложил демократам свинью, выйдя из президентской гонки
Эксперт Васильев: Байден подсунул американцам "ядовитую пилюлю", выйдя из гонки
Заявив о своём выходе из президентской гонки, президент США Джо Байден подсунул американцам "ядовитую пилюлю", так как кандидатом от Демократической партии должна была стать не вице-президент Камала Харрис. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
"На сегодняшний день мы можем сказать, что Байден стал мстить Демократической партии за то, что верхушка партии фактически подвела черту под его политической карьерой. Он назначил своим преемником в президентской гонке Камалу Харрис. <...> Но, видно, те силы, которые выступали за снятие Байдена, они имели в виду совсем другую кандидатуру, нежели Камалу Харрис", — прокомментировал эксперт в разговоре с "Царьградом".
Напомним, Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Накануне она заявила, что вступила в президентскую гонку, однако официальное выдвижение состоится на съезде демократов в августе. Также Харрис опубликовала первое предвыборное видео, где изобразила республиканца Дональда Трампа сущим дьяволом. Согласно последнему опросу общественного мнения, они имеют почти равный уровень поддержки у американцев.
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