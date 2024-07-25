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25 июля, 11:59

Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео, где изобразила Трампа сущим дьяволом

Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента США

Вице-президент США, член Демократической партии Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки. В соцсети Х она опубликовала первое предвыборное видео.

Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео. Видео © X / KamalaHarris

"Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США", — написала политик на своей странице в социальной сети X.

В ролике Харрис демонизирует образ своего оппонента Дональда Трампа, проговаривая громкие либеральные лозунги, такие как "Мы выбираем свободу!"

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Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Глава Белого дома заявил, что поддержит Харрис, которая, между прочим, опережает Трампа согласно опросам общественного мнения. Впрочем, решение о том, кто станет следующим президентом США, примут выборщики.

Обложка ©

ТАСС / АР / Darron Cummings

Николай Рюмин
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