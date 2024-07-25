Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео, где изобразила Трампа сущим дьяволом
Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента США
Вице-президент США, член Демократической партии Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки. В соцсети Х она опубликовала первое предвыборное видео.
Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео. Видео © X / KamalaHarris
"Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США", — написала политик на своей странице в социальной сети X.
В ролике Харрис демонизирует образ своего оппонента Дональда Трампа, проговаривая громкие либеральные лозунги, такие как "Мы выбираем свободу!"
Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Глава Белого дома заявил, что поддержит Харрис, которая, между прочим, опережает Трампа согласно опросам общественного мнения. Впрочем, решение о том, кто станет следующим президентом США, примут выборщики.
ТАСС / АР / Darron Cummings