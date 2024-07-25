Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео, где изобразила Трампа сущим дьяволом

Вице-президент США, член Демократической партии Камала Харрис заявила, что примет участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки. В соцсети Х она опубликовала первое предвыборное видео.

Камала Харрис опубликовала первое предбыворное видео. Видео © X / KamalaHarris

"Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США", — написала политик на своей странице в социальной сети X.