Байден по аудиосвязи пообещал поддерживать Харрис в предвыборной гонке

Президент Америки Джо Байден подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента Камалы Харрис, которое проходило в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр. Лидер Белого дома рассказал, что ему пришлось изолироваться из-за коронавируса, но уходить раньше срока он никуда не собирается.

"Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение", — заявил Байден, пообещав поддерживать Харрис в предвыборной гонке.

Президент подчеркнул, что цели демократов не поменяются из-за смены имени в бюллетене. Байден пообещал и далее "усердно трудиться" в качестве президента, подписывать законопроекты, ведь впереди ещё полгода его срока. Он сообщил, что хочет сделать как можно больше в плане внутренней и внешней политики.