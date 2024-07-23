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23 июля, 00:54

Байден по аудиосвязи пообещал поддерживать Харрис в предвыборной гонке

Президент Америки Джо Байден подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента Камалы Харрис, которое проходило в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр. Лидер Белого дома рассказал, что ему пришлось изолироваться из-за коронавируса, но уходить раньше срока он никуда не собирается.

"Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение", — заявил Байден, пообещав поддерживать Харрис в предвыборной гонке.

Президент подчеркнул, что цели демократов не поменяются из-за смены имени в бюллетене. Байден пообещал и далее "усердно трудиться" в качестве президента, подписывать законопроекты, ведь впереди ещё полгода его срока. Он сообщил, что хочет сделать как можно больше в плане внутренней и внешней политики.

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Напомним, 16 июля Джо Байден сдал положительный тест на ковид. Представители президента сообщили, что он вернётся в свою резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции и продолжать выполнять свои обязанности.

Обложка ©

ТАСС / Pool /ABACA

Анатолий Симоненко
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