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23 июля, 00:14

Американцы собрали для Харрис рекордную ежедневную сумму пожертвований

NYT: Камала Харрис за сутки набрала рекордные $81 млн пожертвований

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис за 24 часа после объявления о планах участвовать в гонке от Демократической партии собрала 81 млн долларов. Это суточный рекорд, пишет The New York Times.

Пожертвования оставили порядка 880 тысяч человек, 60% из которых сделали это впервые в ходе нынешней предвыборной кампании. Харрис, в свою очередь, не стала раскрывать, как распределились крупные и малые перечисления средств.

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А в ходе выступления в штате Дэлавер, который Байден 36 лет представлял в Конгрессе, Харрис высказалась о событиях последних дней. По её словам, избирательную кампанию в США можно назвать американскими горками.

Анатолий Симоненко
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