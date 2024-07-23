Американцы собрали для Харрис рекордную ежедневную сумму пожертвований
NYT: Камала Харрис за сутки набрала рекордные $81 млн пожертвований
Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис за 24 часа после объявления о планах участвовать в гонке от Демократической партии собрала 81 млн долларов. Это суточный рекорд, пишет The New York Times.
Пожертвования оставили порядка 880 тысяч человек, 60% из которых сделали это впервые в ходе нынешней предвыборной кампании. Харрис, в свою очередь, не стала раскрывать, как распределились крупные и малые перечисления средств.
А в ходе выступления в штате Дэлавер, который Байден 36 лет представлял в Конгрессе, Харрис высказалась о событиях последних дней. По её словам, избирательную кампанию в США можно назвать американскими горками.